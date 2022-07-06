Сбежавшая из России Светлана Лобода опубликовала фото без макияжа из больницы

Как выяснилось, пожилая женщина на фото — бабушка Лободы, больная диабетом, а внучка просто приехала ее навестить. Разумеется, фотоотчет о визите тут же попал в Сеть. Впрочем, пожилая женщина все равно была рада видеть родственницу и даже пустила слезу.