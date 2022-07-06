Сбежавшая из России Светлана Лобода опубликовала фото без макияжа из больницы

Украинская певица Светлана Лобода, покинувшая Россию после начала спецоперации, выложила в социальные сети фотографию из больницы, где предстала перед подписчиками в необычном странном образе, передает Teleprogramma.pro.
На опубликованном кадре видно, как Светлана, облаченная в простой спортивный костюм, сидит на больничной койке рядом с пожилой женщиной и ходунками. В глаза бросается и «естественность» исполнительницы — на ее лице не видно привычного яркого макияжа.
Как выяснилось, пожилая женщина на фото — бабушка Лободы, больная диабетом, а внучка просто приехала ее навестить. Разумеется, фотоотчет о визите тут же попал в Сеть. Впрочем, пожилая женщина все равно была рада видеть родственницу и даже пустила слезу.
Ранее Лобода намекнула, что скоро выпустит очередной трек, преодолев «депрессивное состояние». Украинская певица несколько месяцев пребывала в депрессии после начала спецоперации по защите Донбасса. Однако недавно сообщила, что «начинает вспоминать былые увлечения».