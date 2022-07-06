Сбежавшая из России Рената Литвинова подалась в модели во Франции

По информации источника, сейчас в Париже проходит Неделя моды. Ежедневно на подиум выходят мировые знаменитости. В этот раз публика увидела таких звезд, как российский сценарист Рената Литвинова, светская львица Ким Кардашьян, актриса Николь Кидман, топ-модель Наоми Кэмпбелл, певица Дуа Липа и мировая модель Белла Хадид.