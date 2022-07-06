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Сбежавшая из России Рената Литвинова подалась в модели во Франции

Сбежавшая из России Рената Литвинова подалась в модели во Франции
globallookpress/Ekaterina Tsvetkova

Уехавшая из России актриса Рената Литвинова стала участницей кутюрного показа дома моды Balenciaga в Париже, передает Telegram-канал PEOPLETALK.

По информации источника, сейчас в Париже проходит Неделя моды. Ежедневно на подиум выходят мировые знаменитости. В этот раз публика увидела таких звезд, как российский сценарист Рената Литвинова, светская львица Ким Кардашьян, актриса Николь Кидман, топ-модель Наоми Кэмпбелл, певица Дуа Липа и мировая модель Белла Хадид.

Российская актриса была одета в черное платье, отдаленно напоминающее оперение вороны. Образ звезды дополняли уложенные волнами волосы и макияж в темно-коричневой гамме. Николь Кидман вышла на подиум в серебряном платье с длинным шлейфом. Наоми Кэмпбелл облачилась в пышное темное платье, а Ким Кардашьян выбрала свой любимый облегающий силуэт.

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RusNewsToday24
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