Сбежавшая из России Овсянникова ответила на жесткие высказывания супруги Невзорова

«Строить какие-то гипотезы и верить слухам недопустимо. Гораздо проще встретиться, поговорить по телефону или записать интервью. Я абсолютно открыта для общения, мне нечего скрывать, я готова отвечать на любые вопросы», — заявила Овсянникова.