Сбежавшая из России Овсянникова ответила на жесткие высказывания супруги Невзорова

Мария Овсянникова, сбежавшая в Германию после провокационной выходки на Первом канале, ответила на слова Лидии Невзоровой, критически прокомментировавшей ее поступок. Подробности приводит «МК».
Супруга Александра Невзорова* заявила, что поступок Овсянниковой был «омерзительной тупостью». Также она поддержала мужа, подчеркнувшего, что не хочет знать журналистку.
Экс-сотрудница Первого канала в ответ предложила провести встречу или пообщаться по телефону.
«Строить какие-то гипотезы и верить слухам недопустимо. Гораздо проще встретиться, поговорить по телефону или записать интервью. Я абсолютно открыта для общения, мне нечего скрывать, я готова отвечать на любые вопросы», — заявила Овсянникова.
* – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами