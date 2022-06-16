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Сбежавшая из России Овсянникова ответила на жесткие высказывания супруги Невзорова

Сбежавшая из России Овсянникова ответила на жесткие высказывания супруги Невзорова
prt scryoutube.com/BILD на русском

Мария Овсянникова, сбежавшая в Германию после провокационной выходки на Первом канале, ответила на слова Лидии Невзоровой, критически прокомментировавшей ее поступок. Подробности приводит «МК».

Супруга Александра Невзорова* заявила, что поступок Овсянниковой был «омерзительной тупостью». Также она поддержала мужа, подчеркнувшего, что не хочет знать журналистку.

Экс-сотрудница Первого канала в ответ предложила провести встречу или пообщаться по телефону.

  «Строить какие-то гипотезы и верить слухам недопустимо. Гораздо проще встретиться, поговорить по телефону или записать интервью. Я абсолютно открыта для общения, мне нечего скрывать, я готова отвечать на любые вопросы», — заявила Овсянникова.

* – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

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