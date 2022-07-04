Сбежавшая из России Нетребко призналась, что скучает по краснодарскому компоту

Уехавшая из России Анна Нетребко опубликовала новый пост, как она гуляет по австрийским полям, очень напоминающим ее родной Краснодарский край.
На снимке, который Анна Нетребко выставила в соцсетях, певица прогуливается на природе в жаркую солнечную погоду и пьет фруктовый напиток. Фанаты, прочитав подпись, которую певица оставила под постом, решили, что Нетребко скучает по Родине, особенно по просторам Краснодарского края.
«Вбежали в июль. Компот. Летом, в жару всегда надо пить компот! В детстве моя мама всегда его варила! Холодный и кисленький — из свежих фруктов», — оставила ностальгическую подпись певица.
Ранее в интервью западному СМИ Нетребко призналась, что помимо выступлений на Западе, она бы очень хотела вести концертную деятельность на Родине. При этом она не знает, как это сделать. Осуждая Россию, по словам Нетребко, она думала о своем будущем. Ей не хотелось терять гражданство Австрии.