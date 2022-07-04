Сбежавшая из России Нетребко призналась, что скучает по краснодарскому компоту

Ранее в интервью западному СМИ Нетребко призналась, что помимо выступлений на Западе, она бы очень хотела вести концертную деятельность на Родине. При этом она не знает, как это сделать. Осуждая Россию, по словам Нетребко, она думала о своем будущем. Ей не хотелось терять гражданство Австрии.