Сбежавшая из России Марина Овсянникова заявила, что хочет увезти 11-летнюю дочь в Германию против воли мужа

Скандально известная экс-редактор Первого канала Мария Овсянникова, прославившаяся после своего выхода с плакатом в прямом эфире новостей, заявила, что вынуждено возвращается в Россию ради своей 11-летней дочери. Журналистка планирует увезти ребенка с собой в Германию от мужа, передает StarHit.
По информации источника, последние несколько месяцев Овсянникова проживала на территории ФРГ. Журналистка работала в немецком издании Welt, однако буквально несколько дней назад сообщила об увольнении.
Как призналась экс-редактор Первого канала, возвращение в Россию имеет вынужденный характер — это единственный шанс увидеть детей и повлиять на их будущее. Так, завтра, 5 июля, Овсянникова планирует отстаивать свои родительские права в суде.
«Мой бывший супруг подал иск в суд и требует, чтобы дети жили с ним в Москве. Он перестал общаться и не хочет договариваться. Мой сын уже взрослый, ему почти 18 лет, и он вправе сам определить свою судьбу. Но моя 11-летняя дочь должна жить вместе со мной», — заявила журналистка.
До этого экс-редактор Первого канала рассказывала о том, что ее родственники не приняли ее решения показать провокационный плакат в эфире новостей на федеральном канале.