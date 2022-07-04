Сбежавшая из России Марина Овсянникова заявила, что хочет увезти 11-летнюю дочь в Германию против воли мужа

«Мой бывший супруг подал иск в суд и требует, чтобы дети жили с ним в Москве. Он перестал общаться и не хочет договариваться. Мой сын уже взрослый, ему почти 18 лет, и он вправе сам определить свою судьбу. Но моя 11-летняя дочь должна жить вместе со мной», — заявила журналистка.