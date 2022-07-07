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Сбежавшая из России Лобода заявила о готовности снова давать концерты

Сбежавшая из России Лобода заявила о готовности снова давать концерты
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинская певица Светлана Лобода возобновила свою концертную деятельность. Она анонсировала новый заграничный тур.

Грядущие гастроли будут первыми официальными концертами артистки за последнее время. В августе знаменитость споет для жителей Риги и Таллина.

«В это непростое время я приняла для себя решение начать тур по городам Европы и Америки», – сообщила артистка в соцсетях.

Исполнительница хита «Твои глаза» после начала спецоперации перестала выступать. Однако она давала концерты тайно. Весной Лобода была замечена на частной вечеринке в Ереване.

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RusNewsToday24
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