Сбежавшая из России Лобода заявила о готовности снова давать концерты

Украинская певица Светлана Лобода возобновила свою концертную деятельность. Она анонсировала новый заграничный тур.
Грядущие гастроли будут первыми официальными концертами артистки за последнее время. В августе знаменитость споет для жителей Риги и Таллина.
«В это непростое время я приняла для себя решение начать тур по городам Европы и Америки», – сообщила артистка в соцсетях.
Исполнительница хита «Твои глаза» после начала спецоперации перестала выступать. Однако она давала концерты тайно. Весной Лобода была замечена на частной вечеринке в Ереване.