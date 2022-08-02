Сбежавшая из России Лазарева* запретила детям возвращаться на Родину

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) не перестает открыто критиковать руководство России. Несколько месяцев назад артистка покинула и уехала жить в Испанию. При этом она забрала своих детей с собой, запретив им возвращаться на территорию РФ. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Дифирамб», передает CT news.