Сбежавшая из России Лазарева* запретила детям возвращаться на Родину

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) не перестает открыто критиковать руководство России. Несколько месяцев назад артистка покинула и уехала жить в Испанию. При этом она забрала своих детей с собой, запретив им возвращаться на территорию РФ. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Дифирамб», передает CT news.
После начала спецоперации по защите Донбасса Лазарева* пребывала на Украине. В соцсетях она не переставала негативно высказываться о действиях властей России. Даже после переезда в Испанию, где в ее собственности находится частный дом, телеведущая продолжила критиковать специальную операцию.
Недавно артистка призналась, что начала продавать недвижимость в России. Вместе с этим она запретила своим детям возвращаться на Родину. В свою очередь сами наследники не желают находиться в другой стране.
«Я им сказала: “Ребят, пожалуйста, пожалейте мать”. Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось», — призналась она.