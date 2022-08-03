Сбежавшая из России Хаматова пожаловалась на предательство коллег

Предавшая свою страну и россиян Чулпан Хаматова, которая после начала спецоперации на Украине уехала в Латвию, в интервью YouTube-каналу RusDelfi упрекнула близких людей, что они отвернулись от нее. Она считает, что люди теперь пользуются возможностью ее «пнуть».
«Людей, которым я очень много помогала, иногда в ущерб себе и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью это делают. Я это испытала на себе. Я это я, я уже не буду другой. Я просто не выживу, если я стану другой», — пожаловалась Хаматова.
При этом актриса не связывает отношение, которое люди проявляют к ней, со своими заявлениями, сделанными после отъезда в Латвию.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
После этого некоторые представители отечественного шоу-бизнеса приняли решение покинуть Россию. В их числе оказались шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой, Андрей Макаревич, актриса Рената Литвинова и другие.