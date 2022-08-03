Сбежавшая из России Хаматова пожаловалась на предательство коллег

«Людей, которым я очень много помогала, иногда в ущерб себе и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью это делают. Я это испытала на себе. Я это я, я уже не буду другой. Я просто не выживу, если я стану другой», — пожаловалась Хаматова.