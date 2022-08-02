Сбежавшая из России Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство своих коллег. Об этом она заявила в одном из интервью на YouTube, пишет издание CTnews.
Она рассказала, что ее коллеги и знакомые не поддержали ее отъезд из России, а также позиции по специальной операции РФ по защите республик Донбасса. Хаматова открыто заявила, что ее предали люди, которым она оказывала поддержку.
«Граждане, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе», – заявила она.