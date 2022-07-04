Сбежавшая из России Анна Нетребко объявила о приостановке карьеры после слов против спецоперации

Оперная певица Анна Нетребко, уехавшая из России на фоне спецоперации на Украине, вновь высказалась против нее. Артистка объявила о приостановке выступлений на неопределенный срок.
Нетребко выразила надежду, что в глазах россиян она перестанет выглядеть как предательница, несмотря на ее позицию по спецоперации — артистка выступает против нее и считает ее «неправильной», передает solenka.info.
Недавно певица дала интервью немецким журналистам. Она призналась, что пока не будет выступать, возвращаться в Россию также не планирует.