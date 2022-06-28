«Сбежал в образе Верки Сердючки»: Жигалова рассказала, как Данилко смог выехать из Киева

Известный артист Андрей Данилко, больше известный под псевдонимом Верки Сердючки, принял решение покинуть территорию Украины. Об этом сообщила журналистка и блогер Алена Жигалова.
Жигалову удивил тот факт, что исполнитель смог покинуть страну, выезд из которой мужчинам призывного возраста запрещен. Согласно мнению блогера, Данилко покинул родину в своем легендарном образе Верки Сердючки.
«Я, кстати, поняла, почему его выпустили. Он же выезжал наверняка в образе Верки Сердючки, поэтому погранцы наверняка подумали, что это женщина какая-то поехала в эмиграцию», – пошутила Жигалова в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Журналистка также призвала беглого артиста вернуться в страну в том же образе, иначе может случиться конфуз. Жигалова вспомнила, как Данилко пел в одной из своих композиций: «Даже если вам немного за 30, на фронте можешь вдруг очутиться».
Напомним, ранее Андрей Данилко в одном из своих новых интервью высказался о причинах конфликта с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Певец сообщил, что хотел выступить на Евровидении от России, однако медиаменеджер оказался против.