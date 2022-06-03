СберБанк запустил СберТранспорт

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Команда СберБанка объявила о запуске нового сервиса под названием СберТранспорт — многофункционального маркетплейса транспортных услуг для корпоративных клиентов.





Как отмечает пресс-служба, платформа СберТранспорт — это первый в России маркетплейс транспортных услуг для коммерческих и бюджетных предприятий, позволяющий автоматизировать процессы, сделать их прозрачными и значительно снизить расходы на транспортные услуги.

Новый продукт был представлен в рамках VII Ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022).

По словам разработчиков, этот многофункциональный инструмент управления объединяет заказчиков и исполнителей (таксопарки, логистические компании, станции техобслуживания и так далее) на одной площадке и обеспечивает решение транспортных задач любого масштаба на всей территории России.

Доступ к платформе можно получить через сайт и мобильное приложение. СберТранспорт можно использовать как для деловых поездок сотрудников (с использованием такси для частных и групповых поездок, каршеринга, общественного, а также личного транспорта сотрудников), так и логистических услуг (доставка грузов и документов, курьерская экспресс-доставка, мультимодальные и авиаперевозки, погрузо-разгрузочные работы). Возможности платформы и перечень услуг планируется постоянно пополнять.