Сбербанк включили в седьмой пакет санкций Евросоюза

Евросоюз включил в седьмой пакет санкций более 50 физических и юридических лиц из России. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
Седьмой пакет санкций подразумевает запрет на прямой и косвенный импорт, а также на покупку или передачу российского золота. В него попали Сбербанк, фонд «Русский мир», мотоклуб «Ночные волки», а также актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.
Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о включении мотоклуба «Ночные волки» в список санкций ЕС. Об этом информирует argumenti.ru.