Сбербанк включили в седьмой пакет санкций Евросоюза

Седьмой пакет санкций подразумевает запрет на прямой и косвенный импорт, а также на покупку или передачу российского золота. В него попали Сбербанк, фонд «Русский мир», мотоклуб «Ночные волки», а также актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.