Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT в рамках новых санкций. Также вводится запрет на предоставление облачных сервисов

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Сегодня Совет ЕС официально обнародовал новый пакет санкционных мер против России. В него вошли новые ограничения в отношении финансовых структур: Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT. Также от SWIFT отключат белорусский Белинвестбанк.





«ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк, а также Белорусский банк развития и реконструкции [Белинвестбанк]», – говорится в заявлении Совета ЕС.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России включает запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для России, а также облачных интернет-сервисов.