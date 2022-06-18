Сбербанк рассказал о курсах рубля и доллара на следующей неделе

Эксперты агентства SberCIB Investment Research спрогнозировали курсы иностранных валют на следующую неделю, 20–26 июня.
Специалисты «Сбера» считают, что в ближайшие дни ожидается укрепление российского рубля и падение американского доллара. Стоимость американской валюты в скором времени может опуститься до 50 рублей. Предположения по поводу курса евро похожи — Сбербанк ожидает падение показателя тоже до 50 рублей.
Ставка по льготной ипотеке в России будет снижена с 9% до 7 %. О необходимости такого решения 17 июня заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2022, сообщает «ФедералПресс».