Сбербанк рассказал о курсах рубля и доллара на следующей неделе

Специалисты «Сбера» считают, что в ближайшие дни ожидается укрепление российского рубля и падение американского доллара. Стоимость американской валюты в скором времени может опуститься до 50 рублей. Предположения по поводу курса евро похожи — Сбербанк ожидает падение показателя тоже до 50 рублей.