Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества

Команда Сбербанк предупредила пользователей о новой схеме мошенничества, которую начали использовать злоумышленники в сети.





Киберпреступники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов (музыкальных, онлайн-кинотеатров, и так далее) с угрозой: «Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки». Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор.

Пользователи звонят по указанному в письме номеру, боясь лишиться доступа к сервису. И «оператор» начинает убеждать: чтобы не попасть в «чёрный список», нужно сообщить данные банковской карты, установить приложение или перевести деньги. Как отмечают в Сбербанке, инструкция будет звучать вполне логично, но всё это лишь обман, чтобы заполучить сбережения пользователя.

В Сбербанке рекомендуют в такой ситуации следовать инструкции: