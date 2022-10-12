Технологии05

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества

Команда Сбербанк предупредила пользователей о новой схеме мошенничества, которую начали использовать злоумышленники в сети. 


Киберпреступники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов (музыкальных, онлайн-кинотеатров, и так далее) с угрозой: «Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки». Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор.

Пользователи звонят по указанному в письме номеру, боясь лишиться доступа к сервису. И «оператор» начинает убеждать: чтобы не попасть в «чёрный список», нужно сообщить данные банковской карты, установить приложение или перевести деньги. Как отмечают в Сбербанке, инструкция будет звучать вполне логично, но всё это лишь обман, чтобы заполучить сбережения пользователя.

В Сбербанке рекомендуют в такой ситуации следовать инструкции:

  • Принимайте решения не спеша, обдумайте ситуацию;

  • Позвоните на номер с официального сайта сервиса;

  • Никогда не сообщайте данные своей карты, кем бы человек ни представился.

сбер сбербанк
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