Сбербанк подтвердил появление в App Store мошеннического приложения под видом официального

«Будьте бдительны, это не официальное приложение “Сбера“, а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Пожалуйста, будьте внимательны — мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских», — сообщили в пресс-службе банка.