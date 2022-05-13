Сбербанк подтвердил появление в App Store мошеннического приложения под видом официального

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Приложение «Сбербанк онлайн сайт», которое ранее было размещено в магазине App Store, является мошенническим, сообщили в пятницу в пресс-службе кредитной организации.
В магазине приложений для платформы iOS действительно появилось приложение с таким названием. В качестве разработчика указан некий Said Akhmedov, а в описании утверждается, что программа позволяет моментально войти «в сайт сбербанка онлайн».
«Будьте бдительны, это не официальное приложение “Сбера“, а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Пожалуйста, будьте внимательны — мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских», — сообщили в пресс-службе банка.
Там также напомнили, что оригинальное приложение сегодня не доступно для обновления и скачивания в магазине App Store на фоне ограничений.
Ранее «Царьград» писал, что интерес жителей россии к пенсионным продуктам Сбербанка в онлайн-каналах растет.