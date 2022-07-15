«Сбер» сообщил о новой мошеннической схеме с товарами IKEA

«После того, как магазин товаров для дома IKEA объявил о распродаже перед закрытием, в сети активизировались мошенники. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в быстром и выгодном оформлении заказа», — отметил Кузнецов в беседе с журналистами.