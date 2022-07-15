«Сбер» сообщил о новой мошеннической схеме с товарами IKEA

Сбербанк предупредил о мошенниках, которые предлагают оформить заказ в компании IKEA с целью дальнейшего похищения средств с банковской карты. Об этом сообщил зампред правления финансовой организации Станислав Кузнецов.
Зампред рассказал, что согласно новой схеме, мошенник получает от покупателя ссылку с реального сайта на перечень товаров, которые желает приобрести. В ответ, жертва получает ссылку на корзину, которая дублирует дизайн официального ресурса и там применена «скидка от работника».
«После того, как магазин товаров для дома IKEA объявил о распродаже перед закрытием, в сети активизировались мошенники. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в быстром и выгодном оформлении заказа», — отметил Кузнецов в беседе с журналистами.
В конце покупатель, перейдя по ссылке вводит свои реквизиты банковской карты, включая подтверждающий операцию смс-код. Однако он переводит деньги на карту мошенника и остается без товара и денег.