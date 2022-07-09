Сбер провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на собственной блокчейн-платформе

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Сбер сообщил о выводе на рынок собственной платформы по выпуску цифровых активов. Первой сделкой на ней стал выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) «СберФакторинг». Обязательства эмитента обеспечены дебиторской задолженностью, переданной на факторинговое обслуживание. Объём выпуска — 1 млрд рублей, срок размещения — 3 месяца.





ЦФА выпускаются на разработанной банком платформе по технологии блокчейн. Эмиссия осуществляется с помощью смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий, заложенных в решении о выпуске ЦФА: суммы, срока, доходности выпуска и других.

Пока платформа работает в пилотном режиме для ограниченного числа пользователей, но уже скоро к ней смогут подключиться все корпоративные клиенты банка. В будущем Сбер планирует расширить продуктовую линейку цифровых активов.