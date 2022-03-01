«Сбер» поднимет ставки по ипотеке с 1 марта

Сбербанк принял решение о повышении ставок по ипотеке с 1 марта 2022 года на 7,3 процентных пункта. Такой информацией поделились представители банка.

Сейчас ставки на готовое и строящееся жилье по ипотеке в Сбербанке составляет 18,6 процента. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее США объявили о санкционных мерах против нескольких российских банков. Речь идет о ВТБ, Сбербанке и Газпромбанке. Причиной стала вынужденная спецоперация России по демилитаризации Украины, направленная на спасение мирных жителей Донбасса от киевского режима.

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