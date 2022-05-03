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    Сбер на очереди? Евросоюз анонсировал новые отключения российских банков от SWIFT

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сбер на очереди? Евросоюз анонсировал новые отключения российских банков от SWIFT

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    Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которых отключат от системы SWIFT.

    «Будет больше российских банков, которые покинут SWIFT», — заявил Жозеп Боррель Боррель во время визита в Панаму. Он не уточнил, в отношении каких организаций будут введены ограничения.


    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине апреля сообщала, что Евросоюз обсуждает отключение новых российских банков от SWIFT. На тот момент в качестве главного кандидата на попадение в список отключённых банков упоминался Сбер. На данный момент введены пять пакетов санкций против России со стороны Евросоюза.

    Под блокирующие санкции уже попали ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк, которые отключены от SWIFT.

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