Сбер на очереди? Евросоюз анонсировал новые отключения российских банков от SWIFT

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Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которых отключат от системы SWIFT.

«Будет больше российских банков, которые покинут SWIFT», — заявил Жозеп Боррель Боррель во время визита в Панаму. Он не уточнил, в отношении каких организаций будут введены ограничения.





Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине апреля сообщала, что Евросоюз обсуждает отключение новых российских банков от SWIFT. На тот момент в качестве главного кандидата на попадение в список отключённых банков упоминался Сбер. На данный момент введены пять пакетов санкций против России со стороны Евросоюза.

Под блокирующие санкции уже попали ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк, которые отключены от SWIFT.