Сбегут за Днепр: военный эксперт Алехин заявил о безвыходном положении ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины потеряли инициативу в Донбассе, поэтому вынуждены оставлять позиции, заявил полковник в отставке, военный эксперт Геннадий Алехин, передает «Украина.ру». Он убежден, что у ВСУ остался лишь один разумный ход.
Серьезные потери в рядах украинской армии заметны невооруженным взглядом, отметил полковник в отставке. Он напомнил, что Киев объявил несколько волн мобилизации, а тероборону разрешили отправлять на линию фронта. Дыры в личном составе среди профессиональных военных латают с помощью совершенно неподготовленных людей.
Эту серьезную проблему не помогут решить американские вооружения — стратегической инициативой завладели союзные войска.
«Любой нормальный военный понимает, что у них потеряна стратегическая инициатива и устойчивость в обороне, несмотря на прибывающие американские РСЗО HIMARS и гаубицы M777. Да, это в какой-то мере усилит оборону ВСУ, но не сыграет решающую роль», — пояснил Алехин.
Военный эксперт добавил, что сейчас единственное логичное решение для ВСУ, чтобы сохранить остатки личного состава — отойти за Днепр, создав там некое подобие «Восточного вала».