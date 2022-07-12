Сбегут за Днепр: военный эксперт Алехин заявил о безвыходном положении ВСУ в Донбассе

«Любой нормальный военный понимает, что у них потеряна стратегическая инициатива и устойчивость в обороне, несмотря на прибывающие американские РСЗО HIMARS и гаубицы M777. Да, это в какой-то мере усилит оборону ВСУ, но не сыграет решающую роль», — пояснил Алехин.