Сазыкина вспомнила, как Зеленский называл россиян «нищебродами»

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, какого мнения о россиянах придерживается президент Украины Владимир Зеленский.
Сазыкиной удалось не раз пересечься с Зеленским, когда он вовсю занимался своей творческой карьерой. По ее словам, во время их встречи на фестивале «Новая волна», артист выглядел, как «недооцененный маленький человечек», при этом ведущий себя так, будто он лучше всех остальных.
«Ему говоришь, что, Владимир, мы идем на площадку. Он идет на площадку и резко разворачивается обратно: “Меня надо попросить хорошенько». Спрашиваю: “А это как?” Из серии — на колени упасть, сказать ваше величество. И он все время говорил: “Мое имя, мое имя — это вообще царь, бог, на меня надо молиться, я вообще самый лучший, вы здесь вообще нищеброды”», — передает воспоминания продюсера Пятый канал.
Сазыкина подчеркнула, что при этом Зеленский был хорошим юмористом, постоянно шутил во время работы, однако зачастую он выходил за рамки и вел себя неадекватно. Продюсер предположила, что президент Украины имеет какие-то травмы из детства.