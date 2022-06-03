Сазыкина вспомнила, как Зеленский называл россиян «нищебродами»

«Ему говоришь, что, Владимир, мы идем на площадку. Он идет на площадку и резко разворачивается обратно: “Меня надо попросить хорошенько». Спрашиваю: “А это как?” Из серии — на колени упасть, сказать ваше величество. И он все время говорил: “Мое имя, мое имя — это вообще царь, бог, на меня надо молиться, я вообще самый лучший, вы здесь вообще нищеброды”», — передает воспоминания продюсера Пятый канал.