Сазыкина предложила Брежневой вернуть заработанные в России деньги

Бывший продюсер Муз-ТВ Олеся Сазыкина заявила, что украинская певица Вера Брежнева должна рассчитаться с Россией.
Брежнева прервала свою творческую деятельность в стране, уехав за границу. По всей видимости, певица не собирается возвращаться в Россию, так как постоянно критикует специальную операцию на Украине. Сазыкина считает, что певица поступила нечестно по отношению к государству, которое сделало ее широко известной.
«Если Россия ее чем-то не устраивает, пусть вернет наши деньги, на которые она все эти годы жировала. У нас своих артистов хватает. Меньше народа – больше кислорода!» — заявила Сазыкина в беседе с «Экспресс газетой».
Ранее Брежнева уехала из Киева в Польшу, где начала заниматься благотворительностью и помогать украинским беженцам. Певица сменила роскошные наряды на рабочую форму для сбора гуманитарной помощи на складе. Исполнительница транслирует негатив на Россию, где потеряла огромную часть своих поклонников, которых легко предала, несмотря на их многолетнюю преданность.