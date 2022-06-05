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Сайт Минстроя России подвергся хакерской атаке

Сайт Минстроя России подвергся хакерской атаке
pexels.com

Группа хакеров атаковала официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Он временно недоступен для пользователей, передает телеканал «360».

Согласно информации, размещенной на главной странице сайта, ответственность за взлом лежит на группировке DumpForums. Злоумышленники потребовали «выкуп» в размере 0,5 биткоина. В противном случае они угрожают разместить данные сотрудников ведомства в открытый доступ.

Как заявляют злоумышленники, база данных сайта полностью экспортирована. В настоящий момент баннер с уведомлением от хакеров пропал. Вместо этого на сайте указано, что ведутся технические работы.

минстрой сайт технические работы хакерская атака
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