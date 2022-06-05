Сайт Минстроя России подвергся хакерской атаке

Согласно информации, размещенной на главной странице сайта, ответственность за взлом лежит на группировке DumpForums. Злоумышленники потребовали «выкуп» в размере 0,5 биткоина. В противном случае они угрожают разместить данные сотрудников ведомства в открытый доступ.