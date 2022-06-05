Сайт Минстроя РФ взломали. Злоумышленники требуют 0,5 биткойна, иначе персональные данные, похищенные в результате взлома, окажутся в общем доступе

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Хакеры группировки dumpforums взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и разместили на его главной странице соответствующее сообщение. Злоумышленники требуют перевести 0,5 биткойна на определенный кошелек, в противном случае они грозят выложить в общий доступ все персональные данные пользователей ресурса.





На данный момент сайт недоступен – страница открывается с ошибкой 502. В самом Минстрое ситуацию прокомментировали следующим образом: «Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом, угрозы им нет, они находятся в безопасности».