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Сайт магазина IKEA «упал» после начала распродажи

Сайт магазина IKEA «упал» после начала распродажи
globallookpress.com/Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de

Сайт шведского мебельного магазина IKEA перестал работать с наступлением 5 июля. В этот день началась последняя онлайн-распродажа товаров компании в России. Пользователи в данный момент не могут зайти в свой профиль.

На сайте магазина сказано, что россияне с 5 июля несколько недель могут приобрести товары компании исключительно на IKEA.ru. Товары будут оставаться в продаже до того момента, пока они есть в наличии.

Доставку можно оформить лишь в городах, в которых находятся магазины IKEA. У пользователей есть также возможность использовать услугу самовывоза из пунктов выдачи или магазинов сети.

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RusNewsToday24
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