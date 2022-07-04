Сайт магазина IKEA «упал» после начала распродажи

Сайт шведского мебельного магазина IKEA перестал работать с наступлением 5 июля. В этот день началась последняя онлайн-распродажа товаров компании в России. Пользователи в данный момент не могут зайти в свой профиль.
На сайте магазина сказано, что россияне с 5 июля несколько недель могут приобрести товары компании исключительно на IKEA.ru. Товары будут оставаться в продаже до того момента, пока они есть в наличии.
Доставку можно оформить лишь в городах, в которых находятся магазины IKEA. У пользователей есть также возможность использовать услугу самовывоза из пунктов выдачи или магазинов сети.