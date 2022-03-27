Саудовская Аравия встала на сторону России из-за желания поквитаться с Байденом

prt scr youtube.com/aramco Новости
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prt scr youtube.com/aramco

Желание поквитаться с президентом США Джо Байденом за
оскорбления заставило Саудовскую Аравию сделать ставки на Россию. Об этом
сообщил американский журнал Foreign Policy.

По информации издания, Эр-Рияд отказывает США и
Великобритании в наращивании добычи нефти, ссылаясь на договоры по ОПЕК+.
Саудовская Аравия склонна полагать, что Вашингтон не учитывает обеспокоенность
страны вероятностью восстановления иранской ядерной сделки.

«Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не
только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных
выборах, и Байден превратится в “хромую утку”» — отметили в издании.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров
поблагодарил мусульманские страны за отказ поддерживать санкции против России. Лидер республики выразил искреннюю благодарность Саудовской Аравии, Турции,
ОАЭ, Пакистану, Сирии, Таджикистану и ряду других государств. 

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