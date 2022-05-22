Саудовская Аравия намерена включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Абдель Азиз бен Салман связал увеличение стоимости топлива с нехваткой мощностей по переработке нефти. В течение трех последних лет весь мир потерял примерно 4 млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 млн из которых лишь с начала коронавирусной пандемии.