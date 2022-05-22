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Саудовская Аравия намерена включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Саудовская Аравия намерена включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+
globallookpress.com/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Саудовская Аравия хочет создать соглашение с ОПЕК+, в которое была бы включена Россия. Об этом сообщил глава министерства энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман во время беседы с изданием Financial Times.

По словам министра, во время неопределенности на рынке рано делиться деталями нового договора, однако ОПЕК+ увеличит добычу в случае наличия спроса.

Абдель Азиз бен Салман связал увеличение стоимости топлива с нехваткой мощностей по переработке нефти. В течение трех последних лет весь мир потерял примерно 4 млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 млн из которых лишь с начала коронавирусной пандемии.

Азиатские страны БРИКС и ШОС захотели сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом ранее рассказал телеканал «360».

нефть опек+ саудовская аравия
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