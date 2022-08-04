Сати Спивакова ответила на слухи о том, что у Владимира Спивакова забрали скрипку Страдивари после 24 февраля

Владимир и Сати Спиваковы

Телеграм-канал “Героиня Татлера” обратил внимание на пост Сати Спиваковой, который актриса опубликовала ночью и потом поспешно удалила.

Сати Спивакова выкладывала в своем канале пост в жанре “вы все врети”. Насчет того, что у Владимира Спивакова забрали скрипку Страдивари. Теперь этого поста нет (скрипку-то и правда забрали). Но Героиня будет счастлива опубликовать версию Сати в случае, если она будет предложена. Правду ведь говорить легко и приятно, не так ли?

— написал автор анонимного телеграм-канала.

Сати Спивакова решила прокомментировать информацию и дала развернутый комментарий телеграм-каналу:

Правда состоит в следующем: Владимир Спиваков играл на скрипке Страдивари, которая была приобретена для него швейцарскими меценатами в 1997 году. В 2008 году меценаты поиздержались и решили продать скрипку. Ее приобрел русский бизнесмен, таким образом мой муж продолжил на ней играть. Инструменты такого класса страхуются только двумя страховыми компаниями в мире. Данная скрипка была застрахована в Lloyds в Лондоне. В России страховщиков на такие инструменты нет. Страховка продлевалась каждый год. В мае 2022 года Lloyds заявил, что не будет страховать инструмент, если он находится часть времени в России. Или застрахует только на хранение. Так что в настоящее время скрипка хранится в сейфе у скрипичного мастера во Франции, куда мой супруг ее вывез месяц назад. Вот как-то так. Никто ни у кого ничего не забирал, хотя политическая ситуация действительно повлияла на то, что в настоящее время Спиваков не имеет возможности играть на этой скрипке. Но пусть это будет самым большим нашим огорчением!

26 февраля скрипач-виртуоз и дирижер Владимир Спиваков подписал антивоенное письмо с призывом остановить военную спецоперацию России на Украине, отвести войска и сесть за стол переговоров. Через несколько недель спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию, покинуть свои посты. При этом Владимир Спиваков не прекратил свою творческую деятельность. 6 июня в Перми он открыл XIII Всероссийский музыкальный фестиваль “Владимир Спиваков приглашает”.