Сати Казанова вспомнила истинную причину ухода из группы «Фабрика»

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Сати Казанова вспомнила, как закончилось ее участие в группе «Фабрика». Певица призналась, что на уход из коллектива повлиял продюсер Игорь Матвиенко.
Казанова пела в группе «Фабрика» восемь лет. Однажды настал момент, когда певица поняла, что готова к сольной карьере. У нее было много амбиций и фантазий, которые она пыталась реализовать в песнях коллектива. Несколько лет Матвиенко наблюдал за попытками самореализации Казановой, а потом предложил ей разойтись.
«И помню, что в конце он сказал мне: “А зачем тебе продюсер? Ты сама себе хороший продюсер. Давай расстанемся по-хорошему”. И, честно говоря, я так обрадовалась, потому что сама хотела расставаться, но не понимала, как же мне ему об этом сказать», — рассказала Казанова порталу Teleprogramma.pro.
Дорогу в мир шоу-бизнеса Казановой открыл проект «Фабрика звезд». На талантливую певицу обратил внимание Матвиенко. Продюсер решил создать трио «Фабрика», в которое вошли также Саша Савельева и Ирина Тонева.