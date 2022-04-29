Сати Казанова вспомнила истинную причину ухода из группы «Фабрика»

«И помню, что в конце он сказал мне: “А зачем тебе продюсер? Ты сама себе хороший продюсер. Давай расстанемся по-хорошему”. И, честно говоря, я так обрадовалась, потому что сама хотела расставаться, но не понимала, как же мне ему об этом сказать», — рассказала Казанова порталу Teleprogramma.pro.