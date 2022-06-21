Новости0

Сатановский яростно высказался о Германии после инцидента с поддерживающей Россию пенсионеркой

Сатановский яростно высказался о Германии после инцидента с поддерживающей Россию пенсионеркой
Prt Scr youtube.com/Россия – Украина

Обстановка в Европе ярко демонстрирует «современную демократию и свободу слова». Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал инцидент с немецкой пенсионеркой Кларой Шумахер. Пожилую женщину ждет суд из-за поддержки действий президента России Владимира Путина.

Сатановский подчеркнул, что Евросоюз все глубже закапывает себя в «болото украинского кризиса». При этом инцидент с пенсионеркой демонстрирует истинную «европейскую дипломатию». По его словам, нацификация Европы происходит с удивительной скоростью. При этом граждане стран ЕС становятся запуганными идиотами, которыми руководят квазидемократические диктаторы.

«Чего от Германии дальше ждать? Хайль Шольц? Впрочем — это не только в Германии происходит», – яростно высказался политолог.

Ранее телеканал RT информировал, что представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Евросоюз в создании кризиса в вопросе поставок газа по «Северному потоку». По его словам, Брюссель не возвращает некоторые турбины для ремонта, что привело к сокращению снабжения.

Германия европа Сатановский
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.