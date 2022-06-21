Сатановский яростно высказался о Германии после инцидента с поддерживающей Россию пенсионеркой

Сатановский подчеркнул, что Евросоюз все глубже закапывает себя в «болото украинского кризиса». При этом инцидент с пенсионеркой демонстрирует истинную «европейскую дипломатию». По его словам, нацификация Европы происходит с удивительной скоростью. При этом граждане стран ЕС становятся запуганными идиотами, которыми руководят квазидемократические диктаторы.