Обстановка в Европе ярко демонстрирует «современную демократию и свободу слова». Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт прокомментировал инцидент с немецкой пенсионеркой Кларой Шумахер. Пожилую женщину ждет суд из-за поддержки действий президента России Владимира Путина.
Сатановский подчеркнул, что Евросоюз все глубже закапывает себя в «болото украинского кризиса». При этом инцидент с пенсионеркой демонстрирует истинную «европейскую дипломатию». По его словам, нацификация Европы происходит с удивительной скоростью. При этом граждане стран ЕС становятся запуганными идиотами, которыми руководят квазидемократические диктаторы.
«Чего от Германии дальше ждать? Хайль Шольц? Впрочем — это не только в Германии происходит», – яростно высказался политолог.
Ранее телеканал RT информировал, что представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Евросоюз в создании кризиса в вопросе поставок газа по «Северному потоку». По его словам, Брюссель не возвращает некоторые турбины для ремонта, что привело к сокращению снабжения.