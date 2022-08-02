Сатановский: Вашингтону сложно осознать беспомощность в противостоянии с КНР за Тайвань

Власти США недооценивают всю мощь и серьезность намерений Китая, отправляя на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Таким мнением поделился политолог Евгений Сатановский.
Он считает, что главной проблемой Запада является слепая уверенность в том, что они всемогущи, и могут игнорировать просьбы других сверхдержав.
«Беда вся в том, что эти люди искренне уверены, что они вечны, всемогущи, всеведущи, абсолютно неподконтрольны и неподсудны никому, ни людям, ни господу богу. Как разубедить? Только ракетой в борт – иначе никак. Но это зависит от Китайской Народной Республики», – сказал он в эфире «Соловьев Live».
Стоит отметить, Пекину есть, чем неприятно удивить Вашингтон в вопросе вооружения. Китай много трудился над созданием новых гиперзвуковых систем, которые могут дать достойный отпор Пентагону.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Тайваня перед возможным прибытием спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек. Подробности передает RT.