Сатановский: Вашингтону сложно осознать беспомощность в противостоянии с КНР за Тайвань

«Беда вся в том, что эти люди искренне уверены, что они вечны, всемогущи, всеведущи, абсолютно неподконтрольны и неподсудны никому, ни людям, ни господу богу. Как разубедить? Только ракетой в борт – иначе никак. Но это зависит от Китайской Народной Республики», – сказал он в эфире «Соловьев Live».