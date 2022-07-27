Сатановский: удар ВКС РФ по одесскому порту разрушил планы НАТО

Политолог отметил, что Украине и ее западным кураторам нужно время на перегруппировку, пополнение и вооружение ВСУ, а также на подготовку очередных провокаций против России. Киев рассчитывал, что пресловутая «зерновая сделка» создаст в одесском порту некую непростреливаемую зону, которую ВСУ и будут использовать для накопления сил. Однако решительные действия России сорвали эти опасные замыслы, резюмировал эксперт.