Сатановский: удар ВКС РФ по одесскому порту разрушил планы НАТО

Удар ВКС РФ высокоточным оружием по военной инфраструктуре одесского порта разрушил планы Киева и НАТО, которые могли стать ловушкой для России, сказал политолог Евгений Сатановский, передает «Экономика Сегодня».
«Я очень рад одному обстоятельству: что «зерновая сделка», заключенная в Стамбуле, не остановила удар по складу ракет «Гарпун» и кораблю, на котором они туда пришли», – сказал Сатановский.
Политолог отметил, что Украине и ее западным кураторам нужно время на перегруппировку, пополнение и вооружение ВСУ, а также на подготовку очередных провокаций против России. Киев рассчитывал, что пресловутая «зерновая сделка» создаст в одесском порту некую непростреливаемую зону, которую ВСУ и будут использовать для накопления сил. Однако решительные действия России сорвали эти опасные замыслы, резюмировал эксперт.