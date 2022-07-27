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Сатановский: удар ВКС РФ по одесскому порту разрушил планы НАТО

Сатановский: удар ВКС РФ по одесскому порту разрушил планы НАТО
wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

Удар ВКС РФ высокоточным оружием по военной инфраструктуре одесского порта разрушил планы Киева и НАТО, которые могли стать ловушкой для России, сказал политолог Евгений Сатановский, передает «Экономика Сегодня».

«Я очень рад одному обстоятельству: что «зерновая сделка», заключенная в Стамбуле, не остановила удар по складу ракет «Гарпун» и кораблю, на котором они туда пришли», – сказал Сатановский.

Политолог отметил, что Украине и ее западным кураторам нужно время на перегруппировку, пополнение и вооружение ВСУ, а также на подготовку очередных провокаций против России. Киев рассчитывал, что пресловутая «зерновая сделка» создаст в одесском порту некую непростреливаемую зону, которую ВСУ и будут использовать для накопления сил. Однако  решительные действия России сорвали эти опасные замыслы, резюмировал эксперт.

вс рф ВСУ зерновая сделка одесса спецоперация россии на украине
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