Сатановский обратил внимание, что сейчас Германия, которой несколько десятилетий назад дали шанс жить спокойно, сейчас активно накачивает Украину оружием, провоцируя новые жертвы. Украина, подчеркнул политолог, является семейным делом, куда Западу не стоит лезть. Путин же стал главной надеждой на существование Запада. Те, кто придут после него, будут действовать совсем по-другому, потому что у них не будет ограничений, обязательств и симпатии к Германии.