Известный политолог Евгений Сатановский предельно четко высказался о ситуации на Украине, Европе и России. Специалист уверен, президент РФ Владимир Путин является самой большой надеждой на существование США и стран Европы.
Сатановский обратил внимание, что сейчас Германия, которой несколько десятилетий назад дали шанс жить спокойно, сейчас активно накачивает Украину оружием, провоцируя новые жертвы. Украина, подчеркнул политолог, является семейным делом, куда Западу не стоит лезть. Путин же стал главной надеждой на существование Запада. Те, кто придут после него, будут действовать совсем по-другому, потому что у них не будет ограничений, обязательств и симпатии к Германии.
«У абсолютного большинства тех, кто придет ему на смену, ничего кроме жесточайшего ощущения оскорбленности, вражды, доведенной до крайности, и понимания того, что с той стороны границы враг, не будет. Причем враг, которого не добили и которого обязательно надо добить», — констатировал эксперт.