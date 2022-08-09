Сатановский призвал напугать США «до икоты», чтобы пресечь ядерный терроризм ВСУ

Угроза удара ВСУ по ядерным объектам на территории Украины может быть пресечена предупреждением России в адрес Соединенных Штатов. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE».
Ранее Минобороны РФ признало ядерным терроризмом попытки ударов по атомным электростанциям Украины со стороны ВСУ, в частности по Запорожской АЭС. В этой связи Сатановский уточнил, что за киевским режимом однозначно стоит Вашингтон.
Однако степень «безумия и наглости» украинского руководства настолько высока, что власти страны готовы пойти на самые безумные авантюры без соответствующей команды.
Политолог выразил уверенность в том, что пресечь это и осадить деятельность Зеленского возможно только угрозой ответного удара по самим Соединенным Штатам.
«А США в курсе, что любой удар по ядерным объектам Украины будет восприниматься как непосредственный результат команды американского военно-политического руководства с соответствующим ответом относительно Америки? Не Европы, которую никому не жалко и на которую всем плевать, а Америки. Только тогда Зеленский получит команду “стоп”. У нас такого рода разговоры ведутся?» — высказался Сатановский.
Он также отметил, что России стоит донести до Соединенных Штатов осознание реальных последствий любой ядерной авантюры ВСУ на Украине. Далее эксперт провел аналогию с Карибским кризисом, когда катастрофу смогла предотвратить очевидная решительность действий лидера СССР Никиты Хрущева, а также его готовность применения ядерного арсенала страны.
«Вы не получаете такого рода угроз только когда вас боятся до икоты. Когда люди, сидящие на той стороне океана, твердо знают, что по ним могут запустить все, что нужно запустить. Именно поэтому в свое время удалось разрулить Карибский кризис. Если тебя опасно трогать, тебя не трогают. А если единственная задача твоих дипломатов и политиков – договориться, они будут делать все что угодно», — констатировал Сатановский.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Сатановский указал на сходства палестинцев и солдат ВСУ.