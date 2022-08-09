Сатановский призвал напугать США «до икоты», чтобы пресечь ядерный терроризм ВСУ

«Вы не получаете такого рода угроз только когда вас боятся до икоты. Когда люди, сидящие на той стороне океана, твердо знают, что по ним могут запустить все, что нужно запустить. Именно поэтому в свое время удалось разрулить Карибский кризис. Если тебя опасно трогать, тебя не трогают. А если единственная задача твоих дипломатов и политиков – договориться, они будут делать все что угодно», — констатировал Сатановский.