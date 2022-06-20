Сатановский пригрозил Литве потерей земель из-за блокады Калининграда

«В принципе, повод к войне, в рамках которой Россия будет иметь все шансы вернуть земли, полученные ею ровно 300 лет назад от Швеции в результате Северной войны по Ништадтскому миру, причем “на вечные времена” и с уплатой шведам бешеной даже по тем временам компенсации полновесной серебряной монетой, Литва дала», – отметил политолог.