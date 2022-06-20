Сатановский пригрозил Литве потерей земель из-за блокады Калининграда

Литва, которая предприняла попытку блокады Калининграда, должна вспомнить, чем закончился инцидент в заливе Акаба в 1967 году, заявил политолог Евгений Сатановский.
По словам эксперта, Вильнюс даже не осознает, на что он обрекает всю страну. В сложившейся ситуации Литва предоставила Москве повод для войны, по результатам которой в состав РФ могут вернуться полученные по Ништадтскому миру территории.
«В принципе, повод к войне, в рамках которой Россия будет иметь все шансы вернуть земли, полученные ею ровно 300 лет назад от Швеции в результате Северной войны по Ништадтскому миру, причем “на вечные времена” и с уплатой шведам бешеной даже по тем временам компенсации полновесной серебряной монетой, Литва дала», – отметил политолог.
Ранее сообщалось, что литовские железные дороги с 18 июня отказались пропускать в Калининградскую область транзитные товары, попавшие под санкции Евросоюза, передает RT.