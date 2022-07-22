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Сатановский посоветовал запастись попкорном для наблюдения за зрелищным итальянским кризисом

Сатановский посоветовал запастись попкорном для наблюдения за зрелищным итальянским кризисом
wikipedia.org / Mil.ru / CC BY 4.0

Накануне итальянский президент Серджо Маттарелла со второго раза принял отставку премьера Марио Драги. Политолог Евгений Сатановский прокомментировал эту ситуацию.

По мнению эксперта, Италия вряд ли сменит принятый ранее антироссийский курс даже после изменений среди членов парламента. Для этого к власти должны прийти итальянские коммунисты или социалисты, поддерживающие антиамериканский режим, уточнил он в интервью для «Свободной прессы».

«Но в данном случае никаких особых надежд на это нет. А если что-нибудь подобное и станет возможным, то все равно их задавят все остальные при помощи американцев. А потому, будем наблюдать за процессом, запасшись попкорном», — сыронизировал аналитик.

Ранее Евгений Сатановский заявил, что противостояние России и Запада перешло в заключительную фазу. Подробности передает «Царьград».

Италия Марио Драги Сатановский
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