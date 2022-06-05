Сатановский положительно высказался об идее экс-президента Польши Валенсы распустить Евросоюз

Евросоюз необходимо распустить, однако создавать новое объединение необязательно. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт прокомментировал высказывание бывшего президента Польши Леха Валенсы, который указал на необходимость распустить Евросоюз. Также политик посоветовал создать новое содружество без Варшавы и Венгрии.
Сатановский считает, что Валенсой двигала исконная неприязнь, поскольку «Варшава сильно устала от Брюсселя, а Брюссель от Варшавы». При этом идея «распустить Евросоюз к чертовой матери заслуживает всяческого одобрения и всемерной поддержки». По его словам, процесс должен пройти без возможности восстановления содружества.
Политолог добавил, что также напоследок следует «приложить от всей души» нынешних европейских политиков, в том числе главу евродипломатии Жозепа Борреля и руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«Да и не только они. Очень уж оказалась тошнотной их структура, несмотря на красивое сочетание синего фона евросоюзовского флага с рассыпанными по нему желтыми звездами стран ЕС», – написал эксперт в Telegram.
Ранее Евгений Сатановский заявил, что беженцы из Украины, которые прибыли на территорию Польши, ведут себя как хозяева. Киев придет Львовом расплатиться за наглость народа.