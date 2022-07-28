Сатановский: покупка компаниями из США украинских земель не помешает успеху спецоперации

Факт приобретения крупными транснациональными консорциумами США украинских земель не является препятствием для продолжения спецоперации ВС РФ по защите населения Донбасса, считает политолог, экономист, востоковед Евгений Сатановский.
Эксперт отметил, что киевские власти даже в агонии режима не упускают возможности заработать «пусть даже пару копеек». Однако это не будет помехой для российских военных, приводит мнение специалиста ИА SM.News.
«Я, правда, искренне надеюсь, что это вряд ли кому-то помешает, кого-то остановит, и спецоперация продолжится до завершения денацификации и демилитаризации Украины, но, с другой стороны, меня очень порадовал Кадыров. Рамзан Ахматович сказал, что, если так дальше пойдет, денацифицировать придется не только Украину. Тем более всерьез обсуждают, чтобы нам больше шенген не выдавать, и уже Министерство иностранных дел по этому поводу предупредило», — заявил Сатановский.
По сведениям австралийского издание National Review, три больших американских транснациональных консорциума купили у Украины 17 млн гектаров сельскохозяйственных земель при том, что площади страны составляет 600 000 квадратных километров.