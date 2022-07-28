Сатановский: покупка компаниями из США украинских земель не помешает успеху спецоперации

«Я, правда, искренне надеюсь, что это вряд ли кому-то помешает, кого-то остановит, и спецоперация продолжится до завершения денацификации и демилитаризации Украины, но, с другой стороны, меня очень порадовал Кадыров. Рамзан Ахматович сказал, что, если так дальше пойдет, денацифицировать придется не только Украину. Тем более всерьез обсуждают, чтобы нам больше шенген не выдавать, и уже Министерство иностранных дел по этому поводу предупредило», — заявил Сатановский.