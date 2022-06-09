Сатановский подколол Столтенберга после отмены его визита в Германию из-за лишая

Политолог Евгений Сатановский язвительно высмеял причину отмены визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Германию. Об этом эксперт написал в Telegram.
Недавно Министерство обороны Германии сообщило, что представитель Альянса неожиданно отменил визит в Берлин. Причиной стал обнаруженный у политика опоясывающий лишай.
Сатановский отметил, что в приличном обществе об этом не шутят. При этом западных политиков нельзя назвать таковыми. По этой причине политолог отбросил самоцензуру и прокомментировал инцидент.
«Не вытереть о (канцлера ФРГ Олафа. – Прим. ред.) Шольца со Столтенбергом ноги — день зря прошел. Тем более от украинского руководства и его послов они и не такое слышат, и ничего — как миленькие терпят. Потерпят и тут. Здоровее будут», – отметил Сатановский.
Эксперт иронично предположил, что Брюссель впоследствии попытается возложить ответственность на Россию. При этом Столтенберг выглядит «огурчиком» по сравнению с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Телеканал RT ранее информировал, что Йенс Столтенберг провел переговоры с Олафом Шольцем. Беседа прошла в режиме видеоконференции.