Сатановский подколол Столтенберга после отмены его визита в Германию из-за лишая

«Не вытереть о (канцлера ФРГ Олафа. – Прим. ред.) Шольца со Столтенбергом ноги — день зря прошел. Тем более от украинского руководства и его послов они и не такое слышат, и ничего — как миленькие терпят. Потерпят и тут. Здоровее будут», – отметил Сатановский.