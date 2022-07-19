Сатановский ответил Трасс на желание «осадить» Путина

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила готовность съездить на встречу лидеров-стран «Большой двадцатки» (G20), чтобы «осадить» президента России Владимира Путина. Политолог Евгений Сатановский высказал мнение по данной теме в своем Telegram-канале.
Заявление Трасс напомнило ему о том, как она «осадила» министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита в Москву. По словам Сатановского, тогда она заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областью, перепутав их с Донецкой и Луганской народными республиками.
«Лавров, конечно, человек до предела выдержанный и ему с идиотами разных калибров в рамках профессиональных обязанностей не привыкать общаться, но тогда Лиз Трасс его действительно сильно напрягла», — заявил политолог.
Сатановский отметил, что «осаживанием» это назвать крайне трудно. В связи с этим возникает вопрос, зачем Путину нужно общаться с Трасс на встрече G20. По словам политолога, ему «на всю голову ушибленных» хватает на прямых линиях или пресс-конференциях.
Недавно стало известно, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак снова вырвался в лидеры в третьем туре выборов британского премьер-министра. Лиз Трасс с 71 голосом стала третьей, передает телеканал «360».