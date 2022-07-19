Сатановский ответил Трасс на желание «осадить» Путина

Заявление Трасс напомнило ему о том, как она «осадила» министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита в Москву. По словам Сатановского, тогда она заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областью, перепутав их с Донецкой и Луганской народными республиками.