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Сатановский ответил Трасс на желание «осадить» Путина

Сатановский ответил Трасс на желание «осадить» Путина
wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила готовность съездить на встречу лидеров-стран «Большой двадцатки» (G20), чтобы «осадить» президента России Владимира Путина. Политолог Евгений Сатановский высказал мнение по данной теме в своем Telegram-канале.

Заявление Трасс напомнило ему о том, как она «осадила» министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита в Москву. По словам Сатановского, тогда она заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областью, перепутав их с Донецкой и Луганской народными республиками.

«Лавров, конечно, человек до предела выдержанный и ему с идиотами разных калибров в рамках профессиональных обязанностей не привыкать общаться, но тогда Лиз Трасс его действительно сильно напрягла», — заявил политолог.

Сатановский отметил, что «осаживанием» это назвать крайне трудно. В связи с этим возникает вопрос, зачем Путину нужно общаться с Трасс на встрече G20. По словам политолога, ему «на всю голову ушибленных» хватает на прямых линиях или пресс-конференциях.

Недавно стало известно, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак снова вырвался в лидеры в третьем туре выборов британского премьер-министра. Лиз Трасс с 71 голосом стала третьей, передает телеканал «360».

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