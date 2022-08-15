Сатановский: одно решение Зеленского лишило его шанса на спасение

Президент Украины Владимир Зеленский принял фатальное решение, отдав приказ атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Теперь Киев лишился последнего шанса спасти свою власть, заявил политолог Евгений Сатановский, передает ФАН.
Если в начале спецоперации еще раздавались мнения, что с Киевом необходимо как-то договариваться, то после обстрелов ЗАЭС сторонники подобных идей, вероятно, поменяют свою точку зрения, полагает эксперт. Теперь каждый понял, что оставлять атомные объекты в руках Зеленского крайне опасно.
«Как минимум ядерные украинские объекты, которые противник на раз превратит во второй Чернобыль, нужно забирать. Не хватало нам ядерного апокалипсиса. Обстрелы ЗАЭС показали всему миру, что ядерные объекты, химические объекты не должны оставаться в руках никакой украинской власти», — пояснил специалист.
Фактически, решение Зеленского по ЗАЭС сыграло на руку Москве, поскольку развеяло любые сомнения относительности будущего действующего киевского режима.
«Он лишил себя последнего шанса на спасение, во всяком случае в качестве президента остатков Украины», — резюмировал Сатановский.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.