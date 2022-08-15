Сатановский: одно решение Зеленского лишило его шанса на спасение

Если в начале спецоперации еще раздавались мнения, что с Киевом необходимо как-то договариваться, то после обстрелов ЗАЭС сторонники подобных идей, вероятно, поменяют свою точку зрения, полагает эксперт. Теперь каждый понял, что оставлять атомные объекты в руках Зеленского крайне опасно.