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Сатановский одним ироничным вопросом разбил надежды Арестовича на президентское кресло

Сатановский одним ироничным вопросом разбил надежды Арестовича на президентское кресло
Prt Scr youtube.com/Россия – Украина

Слова украинских политиков нельзя воспринимать всерьез. Так политолог Сатановский отреагировал на намерение советника главы государства Владимира Зеленского Алексея Арестовича занять президентское кресло в будущем.

Востоковед пошутил, что амбиций медийной персоны достаточно и для большего.

«А президентом России или США он не собирается быть?» — одним вопросом разбил надежды Арестовича Сатановский в интервью Пятому каналу.

Политолог также отметил, что готовность ближайших соратников Зеленского предать президента говорит о внутренней усталости Киева от бывшего актера. Это и показал Арестович, заявив в недавнем интервью о желании стать преемником действующего украинского лидера.

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