Сатановский одним ироничным вопросом разбил надежды Арестовича на президентское кресло

Слова украинских политиков нельзя воспринимать всерьез. Так политолог Сатановский отреагировал на намерение советника главы государства Владимира Зеленского Алексея Арестовича занять президентское кресло в будущем.
Востоковед пошутил, что амбиций медийной персоны достаточно и для большего.
«А президентом России или США он не собирается быть?» — одним вопросом разбил надежды Арестовича Сатановский в интервью Пятому каналу.
Политолог также отметил, что готовность ближайших соратников Зеленского предать президента говорит о внутренней усталости Киева от бывшего актера. Это и показал Арестович, заявив в недавнем интервью о желании стать преемником действующего украинского лидера.