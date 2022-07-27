Сатановский: одна ракета «Калибр» может навсегда пресечь мечты Зеленского о «возврате территорий»

«Сроки определены, задачи поставлены. За работу, дорогие товарищи» — говорил когда-то Леонид Ильич Брежнев, уроженец Днепропетровска, почти по тому же самому поводу. Зеленский только не сказал, он будет возвращать территории за три недели с Крымом или сначала вернет все остальное, а Крым на четвертую-пятую-шестую неделю? Я не понимаю, а как с остальной территорией России?» — с иронией отметил Сатановский.