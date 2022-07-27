Сатановский: одна ракета «Калибр» может навсегда пресечь мечты Зеленского о «возврате территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна должна вернуть свои территории в течение трех-шести недель, рассказал изданию Politico глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Политолог Евгений Сатановский в саркастичной форме прокомментировал абсурдное заявление украинского лидера.
«Украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с русскими, но сначала они должны вернуть себе земли, особенно на юге. (…) Следующие три-шесть недель имеют решающее значение», — сказал Смит.
Российский ученый-востоковед и политолог Евгений Сатановский в ироничной форме прокомментировал слова украинского президента, отметив, что подобным планам никогда не суждено сбыться.
«Сроки определены, задачи поставлены. За работу, дорогие товарищи» — говорил когда-то Леонид Ильич Брежнев, уроженец Днепропетровска, почти по тому же самому поводу. Зеленский только не сказал, он будет возвращать территории за три недели с Крымом или сначала вернет все остальное, а Крым на четвертую-пятую-шестую неделю? Я не понимаю, а как с остальной территорией России?» — с иронией отметил Сатановский.
Политолог с сарказмом предположил, что РФ могла бы ответить на подобное заявление, например, точечной бомбардировкой Офиса президента Украины ракетой «Калибр».
«Шибко много говорит, надоел. Но поскольку наше начальство исключительно миролюбиво, терпимо и доброжелательно, то приходится эту клоунаду выслушивать. Может быть, место в институте Сербского или Скворцова-Степанова подготовлено и ждет Зеленского», — подытожил наш собеседник.
Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Украина стала для западных стран плацдармом возрождения нацизма. А военная спецоперация, как Сталинградская битва, наметила новый коренной перелом мировой истории.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.