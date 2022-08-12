Сатановский нашел способ ответить Западу на возможный запрет виз для россиян

Россия имеет возможность принять меры в отношении Запада в случае запрета въезда граждан РФ в Европу и США. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт нашел способ ответить Западу на возможный запрет виз для россиян. Сатановский предложил отнять у зарубежных стран капитал. Это замороженные российские активы и деньги, вывезенные из страны.
«Вопрос репатриации капиталов из Европы и США стоит? Да, банковские связи разрушены, но хлопнули они европейскую экономику гораздо больше, чем Россию. Технически этим можно заняться, поскольку есть страны, через которые это можно делать, есть методы. Китайцы такого рода вещами занимаются. Для этого надо просто ставить конкретную цель и разработать схему», – рассказал Сатановский в эфире «Соловьев LIVE».
Ранее стало известно, что россиянам могут прекратить выдачу шенгенских виз. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с друдом может представить себе такой исход. Слова главы правительства привели на сайте RT.