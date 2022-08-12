Сатановский нашел способ ответить Западу на возможный запрет виз для россиян

«Вопрос репатриации капиталов из Европы и США стоит? Да, банковские связи разрушены, но хлопнули они европейскую экономику гораздо больше, чем Россию. Технически этим можно заняться, поскольку есть страны, через которые это можно делать, есть методы. Китайцы такого рода вещами занимаются. Для этого надо просто ставить конкретную цель и разработать схему», – рассказал Сатановский в эфире «Соловьев LIVE».