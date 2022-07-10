Сатановский иронично отреагировал на продажу солдатами ВСУ французских САУ CAESAR

Западные страны снабжают украинскую армию различными видами тяжелого вооружения, которое очень часть становится трофеями ВС РФ. Это явление вполне закономерно, заявил российский политолог Евгений Сатановский.
Подразделения ВСУ не только бросают технику западного производства при отступлении со своих позиций, но и занимаются продажей вооружения — например, САУ CAESAR французского производства, сообщил аналитик Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.
«Французы отдали свои САУ Зеленскому? Отдали. Конечно, сказали, что подарили от чистого сердца, но на самом деле записали факт передачи военной техники в баланс поддержки Францией Украины», — иронично подчеркнул политолог.
По словам Сатановского, продажа военными ВСУ французских САУ CAESAR никому не повредила, потому что российская армия все равно бы уничтожила эти орудия, причем вместе с расчетами и боекомплектом.