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Сатановский: Британия не сможет обратиться к Путину по вопросу приговора наемникам в ДНР

Сатановский: Британия не сможет обратиться к Путину по вопросу приговора наемникам в ДНР
wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

Лондон намерен обжаловать возможный смертный приговор, который грозит британским наемникам в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины. Ситуацию прокомментировал политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, никто из западных спонсоров киевского режима, включая Британию, не признает ДНР и ЛНР. Поэтому иностранные игроки думают, что их наемников на Украине якобы нельзя трогать.

«Интересная такая логика. Европейская, с британским акцентом. Очень занятно будет наблюдать за ее воплощением на практике. Тем более, что ДНР — не Россия… Так что к Путину, Лаврову или Шойгу обращаться по поводу британских и каких угодно других наемников с классическим библейским “Отпусти народ мой” совершенно бесполезно. Не их вопрос», — написал политолог в Telegram-канале.

Журналисты Politico ранее сообщили, что в США не пойдут на ослабление санкционного давления на Россию, передает RT.

Британия ДНР наемники Сатановский
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