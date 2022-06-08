Сатановский: Британия не сможет обратиться к Путину по вопросу приговора наемникам в ДНР

«Интересная такая логика. Европейская, с британским акцентом. Очень занятно будет наблюдать за ее воплощением на практике. Тем более, что ДНР — не Россия… Так что к Путину, Лаврову или Шойгу обращаться по поводу британских и каких угодно других наемников с классическим библейским “Отпусти народ мой” совершенно бесполезно. Не их вопрос», — написал политолог в Telegram-канале.