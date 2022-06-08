Сатановский: Британия не сможет обратиться к Путину по вопросу приговора наемникам в ДНР

Лондон намерен обжаловать возможный смертный приговор, который грозит британским наемникам в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины. Ситуацию прокомментировал политолог Евгений Сатановский.
По словам эксперта, никто из западных спонсоров киевского режима, включая Британию, не признает ДНР и ЛНР. Поэтому иностранные игроки думают, что их наемников на Украине якобы нельзя трогать.
«Интересная такая логика. Европейская, с британским акцентом. Очень занятно будет наблюдать за ее воплощением на практике. Тем более, что ДНР — не Россия… Так что к Путину, Лаврову или Шойгу обращаться по поводу британских и каких угодно других наемников с классическим библейским “Отпусти народ мой” совершенно бесполезно. Не их вопрос», — написал политолог в Telegram-канале.
Журналисты Politico ранее сообщили, что в США не пойдут на ослабление санкционного давления на Россию, передает RT.