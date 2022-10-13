Сатановский: антироссийская резолюция ООН по Украине обернется для США пирровой победой

Принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине обернется для США пирровой победой, такое мнение высказал политический эксперт Евгений Сатановский.
Генассамблея ООН приняла в среду, 12 октября, антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, воздержались 35 стран.
«Против американской резолюции на Генассамблее ООН могли себе позволить голосовать только страны, у которых с Соединенные Штатами давно и окончательно все порвано и не срастется никогда», — написал в своем Telegram-канале Сатановский.
По словам политического эксперта, особая тема, это воздержавшиеся и не участвовавшие в голосовании государства, их, как правило, считают порознь, а зря. По сути, это одна и та же группа стран, которые совсем уж демонстративно «плевать в лицо» американцам не хотят и по тем или иным причинам не могут, но и входить в конфликт с Россией не собираются и не будут, считает Сатановский. Однако по этим всем вопросам не стоит особо заморачиваться, подчеркнул эксперт, потому что очень скоро Белый дом будет пожинать плоды своих упорных трудов и стараний.
«ООН — структура, которую после самороспуска СССР американцы оседлали всерьез и надолго, если не навсегда. Ну, была когда-то Лига Наций — и где она теперь? Пока еще есть ООН и не Россия ее разрушает. То, что голосование на Генассамблее было под открытым давлением американцев проведено против всех правил и регламентов, дорого обойдется этой организации. Ну, прошла антироссийская резолюция по Украине в ООН на Генассамблее — только не пиррова ли это победа?» — написал Сатановский.
Напомним, что референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Власти этих регионов и территорий обратились к Владимиру Путину с просьбой предоставить возможность людям стать частью родной страны.
По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.