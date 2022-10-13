Сатановский: антироссийская резолюция ООН по Украине обернется для США пирровой победой

По словам политического эксперта, особая тема, это воздержавшиеся и не участвовавшие в голосовании государства, их, как правило, считают порознь, а зря. По сути, это одна и та же группа стран, которые совсем уж демонстративно «плевать в лицо» американцам не хотят и по тем или иным причинам не могут, но и входить в конфликт с Россией не собираются и не будут, считает Сатановский. Однако по этим всем вопросам не стоит особо заморачиваться, подчеркнул эксперт, потому что очень скоро Белый дом будет пожинать плоды своих упорных трудов и стараний.