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    Сатановский: военные учения России и Китая не на шутку взволновали США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сатановский: военные учения России и Китая не на шутку взволновали США

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    wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

    США намеренно распространяют недостоверную информацию о
    российско-китайском сотрудничестве, пытаясь скрыть свое беспокойство, заявил
    политолог Евгений Сатановский, передает «ПолитЭксперт».

    Попытка Вашингтона скрыть собственные геополитические ошибки
    вылилось в поток дезинформации о Москве и Пекине. Так, Белый дом утверждает,
    что якобы видит признаки военной поддержки России со стороны Китая. На самом же
    деле, считает специалист, речь идет о совместных учениях, что не на шутку беспокоит
    США.

    «В Вашингтоне “увидели” некие признаки военной
    поддержки России со стороны армии Китая по прямым и не прямым каналам. На самом
    деле состоялась серия российско-китайских военных учений, и американцев это
    обеспокоило. Ведь это значит, что в случае чего ВС РФ и КНР, как минимум, не
    станут воевать между собой, а наоборот вместе плечом к плечу будут защищать
    свои территории», — констатировал Сатановский.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил,
    что слабость действующей американской власти привела к самому опасному моменту
    в истории.

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