Сатановский: военные учения России и Китая не на шутку взволновали США

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США намеренно распространяют недостоверную информацию о
российско-китайском сотрудничестве, пытаясь скрыть свое беспокойство, заявил
политолог Евгений Сатановский, передает «ПолитЭксперт».
Попытка Вашингтона скрыть собственные геополитические ошибки
вылилось в поток дезинформации о Москве и Пекине. Так, Белый дом утверждает,
что якобы видит признаки военной поддержки России со стороны Китая. На самом же
деле, считает специалист, речь идет о совместных учениях, что не на шутку беспокоит
США.
«В Вашингтоне “увидели” некие признаки военной
поддержки России со стороны армии Китая по прямым и не прямым каналам. На самом
деле состоялась серия российско-китайских военных учений, и американцев это
обеспокоило. Ведь это значит, что в случае чего ВС РФ и КНР, как минимум, не
станут воевать между собой, а наоборот вместе плечом к плечу будут защищать
свои территории», — констатировал Сатановский.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил,
что слабость действующей американской власти привела к самому опасному моменту
в истории.