Сатановский: военные учения России и Китая не на шутку взволновали США

«В Вашингтоне “увидели” некие признаки военной

поддержки России со стороны армии Китая по прямым и не прямым каналам. На самом

деле состоялась серия российско-китайских военных учений, и американцев это

обеспокоило. Ведь это значит, что в случае чего ВС РФ и КНР, как минимум, не

станут воевать между собой, а наоборот вместе плечом к плечу будут защищать

свои территории», — констатировал Сатановский.